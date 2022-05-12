Юнус: Украина резко изменила позицию в войне

Теперь Киев диктует условия

Возможности Украины увеличиваются за счет политической и военной поддержки запада. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская власть изменила свою позицию относительно победы в войне с Россией. Заявления президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы значительно отличаются от их же заявлений, звучавших два месяца назад. Об этом рассказал политолог Рамис Юнус ведущим канала "Украина 24" Василию Голованову и Виктории Логуновой в эфире проекта FREEДOM.

По мнению политолога, заявления поменялись в связи с правильной работой украинских дипломатов и руководства страны, вследствие чего, Украина получила огромную поддержку Запада.

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"Заявления поменялись во всем мире. Они поменялись в Вашингтоне, в Евросоюзе и в самой Украине. Они идут по нарастающей", – говорит Юнус.

Эксперт отметил, что сегодня министр иностранных дел Украины стоит рядом с министром иностранных дел Германии и говорит о том, что сегодня не 2015 год, когда Украине могли навязать Минские соглашения.

"Украина сегодня своей кровью и кровью своих героических солдат и граждан отстояла право не быть мальчиком для битья, а диктовать цивилизованному миру, спрашивать, каким они видят будущее Украины в новой системе безопасности и ее место в цивилизованном мире. И мне нравится, когда это делается жестко, четко, не взирая ни на какие регалии", – говорит политолог.

По словам Юнуса, весь мир видит, что Россия застопорилась в войне с Украиной и у нее нет никаких перспектив, в то время, как возможности Украины увеличиваются за счет политической и военной поддержки Запада и, в частности, ленд-лиза.

"Россия будет сейчас стараться добиться каких-то результатов по максимуму, зафиксировать захваченные территории и пытаться вести переговоры. Украине важно продолжать дипломатический диктат и политическое давление на Европу, чтобы не выйти на переговорах с Россией на уровень 2015 года. В том числе, необходимо поднять и вопрос невоенного возвращения Крыма", – подытожил Юнус.

Подробнее комментарий эксперта смотрите на видео с 04:03.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что помощь от Соединенных Штатов поможет Украине победить в войне, которую развязала Россия.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией.