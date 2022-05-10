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Перемога України – це звільнення всіх окупованих територій: головні заяви влади за 10 травня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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10 травня, 11:50
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Україна змінила своє бачення перемоги у війні з Росією
Україна витіснить окупантів із усіх захоплених територій. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна витіснить окупантів із усіх захоплених територій. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 76-й день повномасштабної війни з Росією. Україна передала другу частину відповідей на опитувальник для вступу до ЄС, армія РФ намагається захопити Донбас та прорубати коридор до Криму, а тим часом ЗСУ готуються відбити атаку загарбників та звільнити всі окуповані території.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 10 травня.

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Президент України підбив підсумки 75-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 10 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що Україна зробила ще один дуже важливий крок на шляху до Європейського Союзу – передала другу частину відповідей на опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС.

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху до Європейського Союзу. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, яка прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це йдуть місяці та місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", – сказав він.

Також президент заявив, що провів переговори про європейську інтеграцію України та президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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"Розраховуємо у червні отримати позитивну відповідь про набуття нашою країною статусу кандидата в члени ЄС. Подякував президенту Єврокомісії та за роботу зі створення Трастового фонду для відновлення України після війни", – сказав він.

За словами Зеленського, Шарль Мішель відвідав сьогодні Одесу, побачивши на власні очі, що "означає заблоковане море". Президент зазначив, що вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, а також звичайної портової роботи.

"Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати лише спільно – всім європейцям через дієвий примус Росії до того, щоб вона зупинила війну", – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів і про зустріч у Києві з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Політики обговорили спільні дії для забезпечення миру в Україні та Європі.

Україна змінює своє бачення перемоги у війні з Росією

Перемогою України у війні з Росією може стати не лише відведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року, а й звільнення всіх окупованих територій. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

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"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, та оплата завданих збитків. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті та виграємо битву за Донбас, що матиме вирішальне значення для подальшої динаміки війни, то перемогою для нас буде визволення інших територій", – сказав Кулеба.

Міністр упевнений: якщо Київ отримає від західних країн ще більшу військову підтримку, то зможе витіснити загарбників із Херсона та навіть розгромити Чорноморський флот РФ. Водночас, за його словами, ціна перемоги може бути надто кровопролитною, тому доведеться вести переговори щодо врегулювання. Для цього Україні необхідно мати "сильні карти".

Дмитро Кулеба: "Україні необхідно мати "сильні карти"
Дмитро Кулеба: "Україні необхідно мати "сильні карти"

Союзники ухвалили важливе рішення для України

США тимчасово скасували додаткове мито на українську сталь. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

"Як повідомили в Міністерстві торгівлі США, підвищені тарифи для імпорту української сталі скасовані на рік. Це рішення ухвалено з метою підтримати металургійну галузь України, яка становить значну частину національної економіки", – написав Єрмак, наголосивши, що це важливе рішення наших союзників.

Для світу Росія – непрогнозована країна

Нафта та газ – єдине, що Москва експортує у світ, окрім війни. Щойно Європа перейде на іншого постачальника, вона вже не повернеться назад, незалежно від того, чи війна завершиться. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Подоляк наголосив, що для світу Росія – непрогнозована країна, з якою не можна мати довгострокові проєкти.

"Ще три місяці тому в Кремля був "Північний потік – 2". Через 10 років єдиною можливістю для російської нафти повернутися на європейський ринок буде, якщо її продаватиме Татарстанська народна республіка. Все ж точно ще йде за планом? Бо якийсь "складний" прикол", – написав радник голови Офісу Зеленського.

Окупанти намагаються захопити Донбас та організувати коридор у Крим

Російські окупанти проводять наступ на сході України з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору в анексований Крим. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 травня.

Зазначається, що основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та у районі заводу "Азовсталь".

Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається висока можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Не виключається можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних сил України.

Також противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

"Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєверодонецького району Луганської області, а також Кам'янка Ясинуватського району Донецької області. У Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії" , – йдеться у повідомленні.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисниками України успішно відбито п'ятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобілі ворога.

Втрати російських окупантів становлять 26 000 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти втратили вже 26 000 солдатів та 1170 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.05 орієнтовно становили:

  • особового складу близько 26 000 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1170 (+25) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 2808 (+44) од.,
  • артилерійських систем – 519 (+6) од.,
  • РСЗВ – 185 (+0) од.,
  • засобів ППО – 87 (+0) од.,
  • літаків – 199 (+0) од.,
  • вертольотів – 158 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),
  • крилатих ракет – 94 (+0),
  • кораблів/катерів – 12 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1980 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 41 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 10 травня
1
Особовий склад 26000
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артилерія 519
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1980
Транспорт
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Герої не вмирають!

Танкіст-наставник… Олександр Цюпак – кадровий військовий, майстер-сержант, гордість 14-ї окремої механізованої бригади. Його танковий взвод кілька разів визнавався найкращим в Україні, а сам він став наставником для сотень українських танкістів. Захищаючи Київську область, екіпаж Цюпака знищив близько 10 одиниць бронетехніки ворога та відбив атаку у напрямку Макарова. Загинув унаслідок артилерійського обстрілу. Герой України. Посмертно.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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