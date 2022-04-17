Зеленский назвал два способа для деоккупации Мариуполя

Президент Украины заявил, что в городе очень жесткая ситуация на сегодняшний день

Владимир Зеленский рассказал, как можно деблокировать Мариуполь. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно уничтожает всех, кто находится в Мариуполе. По его словам, ситуация в городе остается очень жесткой и нечеловеческой.

Об этом глава государства рассказал в новом видеообращении 16 апреля.

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"Ситуация в Мариуполе остается очень жесткой. Просто нечеловеческой. Такой ее сделала Российская Федерация. Сознательно сделала. И сознательно продолжает уничтожать города. Сознательно пытается уничтожить всех, кто там есть, в Мариуполе", – заявил Зеленский.

Президент сообщил, что повлиять на ситуацию в Мариуполе можно двумя способами: или партнеры предоставят Украине все необходимое тяжелое оружие, самолеты, чтобы наша страна могла снизить давление оккупантов на город и деблокировать его, или же переговорный путь, на котором роль партнеров должна быть определяющей.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали правильно: не было еще ни одного дня с начала блокады Мариуполя, чтобы мы не искали решения. Военное или дипломатическое – какое угодно, чтобы спасти людей. Но найти это решение крайне сложно. Пока ни одного на 100% реального варианта еще не было. Это касается как вариантов военных действий, так и переговорного процесса", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что он и его команда ежедневно находятся на связи с защитниками Мариуполя.

"Ежедневно или я, или Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный, или другие военные, или руководитель нашей переговорной группы Давид Арахамия – на связи с нашими защитниками Мариуполя. Каждый день", — подытожил президент.

В Мариуполе более 100 тысяч людей умирают от голода – ООН

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что в Мариуполе местные жители умирают от голода. По его словам, ООН пытается доставить продовольствие в районы Украины, но есть много сложностей. Об этом пишет "Голос Америки".

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Как рассказал Бисли, доставить продовольствие в Украину усложняет отсутствие доступа в оккупированные районы, нехватка рабочей силы и топлива.