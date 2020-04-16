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  1. Последние новости Украины

В ВСУ сообщили о второй смерти от коронавируса: подробности

16 апреля, 16:16

Денис Беспалов

По имеющейся информации, у мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания

В Вооруженных Силах Украины, где количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 28 человек, зафиксирована вторая смерть от COVID-19. Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Сегодня в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, умер работник Вооруженных Сил Украины", – говорится в сообщении.

Первые признаки болезни – повышенная температура и затрудненное дыхание – у него появились еще 1 апреля.

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"В связи с ухудшением самочувствия 08.04.2020 он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и получал необходимое лечение. Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12.04.2020. Сегодня 16.04.2020 в 10.20. он умер", - говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, у мужчины кроме COVID-19 были сопутствующие заболевания.

Напомним, первая смерть от COVID-19 в армии была зафиксирована 7 апреля – умерла женщина, работник ВСУ одной из воинских частей из Ивано-Франковской области.

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смерть ВСУ Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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