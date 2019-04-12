Объединить страну после выборов: в ПЦУ назвали цель нового президента

Архиепископ Евстратий призвал поддерживать, в том числе и становление Украинской поместной православной церкви

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Mykola Lazarenko.

Вне зависимости от того, кто победит во втором туре президентских выборов в Украине, следующий глава государства должен способствовать объединению общества и поддерживать новосозданную поместную церковь.

Так в кулуарах 12-го Киевского форума по безопасности заявил представитель Православной церкви Украины при европейских институциях, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Выборы всегда разделяют, задание после выборов – объединить", – сказал владыка.

В противном же случае, считает Евстратий, подрываться будет не церковь или общество, а "легитимность такого главы государства".

"Тот, кто хочет быть главой украинского государства должен поддерживать, в том числе и становление Украинской поместной православной церкви. Если этого не будет, то церковь и общество сами будут ставить вопрос о том, является ли это в интересах Украины – подрывать то, что является украинским, очевидно, в пользу того, кто ведет агрессию", – добавил архиепископ.

Напомним, что перед первым туром выборов Киеве на Владимирской горке состоялась молитва за единство государства и нации. Службу правили предстоятели украинских церквей перед несколькими тысячами верующих.

Голосование во втором туре выборов состоится 21 апреля. Однако до этого между двумя кандидатами и в президенты должна пройти очная встреча в телеэфире 19 апреля. По состоянию на сегодня никто не может сказать точно, состоятся ли дебаты, особенно в свете последних событий с видеороликами и вызовами друг друга, а также эпопеей с медицинскими тестами на алкоголь и наркотики. Читайте все подробности, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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