Выборы президента: ЦИК приняла все оригиналы протоколов с мокрыми печатями

Последними "сдались" территориальные избирательные округа из Львовской и Херсонской областей

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Центральная избирательная комиссия завершила прием протоколов с мокрыми печатями – документы получены из всех 199 окружных избирательных комиссий.

Так, на сегодняшнем заседании Центризбиркома были приняты оригиналы протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов №121 (Львовская область) и №185 (Херсонская). Теперь в ЦИК уже "на руках" все оригиналы протоколов о голосовании на выборах президента во втором туре.

Сейчас ЦИК ждет уточнения протоколов от окружных избиркомов.

Как известно, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% (13 541 530 голосов). Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов). Читайте также в материале "Сегодня", когда Зеленский вступит в должность президента.

В то же время сам победитель выборов пожаловался на Центризбирком. Он считает, что затягивается процесс передачи ему президентских полномочий. Подробней смотрите в его новом видеообращении.

В то же время в ЦИК опровергли заявления о затягивании результатов выборов. Заместитель председателя Комиссии Евгений Радченко заявил, что Центризбирком работает, наоборот, с опережением графика.

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