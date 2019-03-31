Разглашение итогов голосования: появилась реакция МВД
Украинские правоохранители проверяют пять фактов
Национальная полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий итогов голосования на выборах президента Украины.
Об этом написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.
"По ним будет принято решение в установленном законодательством порядке", – говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что, согласно ст. 7 закона о выборах президента, голосование на президентских выборах является тайным. При этом фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.
Пресс-служба также напомнила, что, согласно ст. 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования влечет уголовную ответственность.
Ранее МВД сообщило, что по состоянию на 19:00 полиция получила 1768 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса на выборах.
О том, как проходит голосование по всей стране, а также фото- и видеоматералы с выборов можно найти в хронике сайта "Сегодня".
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