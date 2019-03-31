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Разглашение итогов голосования: появилась реакция МВД

Сегодня, 19:54

Украинские правоохранители проверяют пять фактов

Фото: AFP
Разглашение итогов голосования: появилась реакция МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg Новости Украинские правоохранители проверяют пять фактов

Национальная полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий итогов голосования на выборах президента Украины.

Об этом написала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

"По ним будет принято решение в установленном законодательством порядке", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что, согласно ст. 7 закона о выборах президента, голосование на президентских выборах является тайным. При этом фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования.

Пресс-служба также напомнила, что, согласно ст. 159 Уголовного кодекса Украины, умышленное нарушение тайны голосования влечет уголовную ответственность.

Ранее МВД сообщило, что по состоянию на 19:00 полиция получила 1768 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса на выборах.

О том, как проходит голосование по всей стране, а также фото- и видеоматералы с выборов можно найти в хронике сайта "Сегодня".

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, МВД, голосование, выборы президента

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