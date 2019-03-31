Час до закрытия участков: в полицию сообщили более чем о 1700 нарушениях
Нацполицией начала 25 уголовных производств и составила 15 админпротоколов
Сотрудники Национальной полиции Украины запротоколировали 1768 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса на президентских выборах 31 марта.
Такие данные привели в министерстве внутренних дел состоянием на 19:00.
"Указанные факты в основном связаны с: незаконной агитацией – 122; фотографированием бюллетеней – 109; подкупом избирателя – 40; повреждением бюллетеня – 31; ложные сообщения о минировании – 18; попытка выноса бюллетеня с участка 11", – сообщают на странице МВД в Facebook.
На данный момент Нацполицией начато 25 уголовных производств и было составлено 15 админпротоколов.
Напомним, что по состоянию на 18:00 сообщалось о 1612 жалобах, поступивших на нарушение избирательного законодательства.
В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.
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