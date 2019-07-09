Предвыборная программа Гитлера и пионер украинской политической прессы: смотрите спецрепортаж "По следам партийных списков"
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Смотрите в сенсационном спецрепортаже-расследовании "По следам партийных списков".
Напомним, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.
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