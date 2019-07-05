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Почему идеолог "Слуги народа" выбрал науку вместо шоу-бизнеса: спецрепортаж "По следам партийных списков"

5 июля, 10:01

Наши журналисты провели расследование в отношении кандидатов в народные депутаты

Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото: president.gov.ua

Уверенно победил четырехразового мэра. Может ли градоначальник Ужгорода расширить свой местный успех в государственном масштабе?

Антикоррупционер без проблем с репутацией. Зачем руководителю представительства авторитетной международной организации идти в украинский парламент?

Несломленный и опасный. За что оккупационная "власть" Крыма бросила за решетку последнего лидера крымскотатарского народа, который оставался на полуострове?

Веселый и находчивый. Почему идеолог "Слуги народа" в начале тысячелетия выбрал науку вместо шоу-бизнеса?

Ответы на эти вопросы смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам партийных списков" на телеканале "Украина".

Как известно, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 21 политическая сила. Центральная избирательная комиссия путем жеребьевки уже определила порядковые номера в избирательном бюллетене.

Ранее мы писали, что кандидаты обещают улучшить уровень жизни на селе, инвестировать в отечественные предприятия и поддержать гривной украинцев, которые держат скот.

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Тег выборы, партии, спецрепортаж, По следам

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