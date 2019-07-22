Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Разумков убежден, что низкая явка никак не повлияет на результаты выборов

22 июля, 00:00

Конечно, нам бы хотелось, чтобы явка была выше, – заявил Разумков

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что низкая явка украинских избирателей никак не повлияет на результаты внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом пишет Укринформ.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы явка была выше. Однако летняя избирательная кампания внесла определенные коррективы по явке. Но я уверен, что это никак не повлияет на волеизъявление избирателей и на сами результаты выборов", – заявил Разумков.

Напомним, что первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заметила, что низкая явка на внеочередных выборах в парламент исказила реальные симпатии общества.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Радупо состоянию на 20:00 воскресенья составила 51,08% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме около 21.00 воскресенья, куда поступили данные об активности избирателей на 7 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, явка , выборы в парламент , выборы 2019, Разумков

Вы сейчас просматриваете новость " Разумков убежден, что низкая явка никак не повлияет на результаты выборов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 00:22

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

Стало известно, как украинцы проголосовали на выборах в Польше

Вчера, 23:49

Голосование на польских участках на украинских выборах прошло без значительных нарушений и инцидентов

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Сегодня, 00:23

Почти шесть тысяч кандидатов стремятся попасть в здание под стеклянным куполом на киевском Печерске

В "Голосе" ответили на предложение назначить Вакарчука премьер-министром

Вчера, 23:36

Партия открыта к сотрудничеству, но есть нюансы

Выборы-2019 стали самыми дорогими в истории Украины

Вчера, 23:36

На подготовку и проведение выборов было выделено около двух миллиардов гривень

После выборов Данилюк видит свое будущее дальше в СНБО

Вчера, 23:26

По словам Данилюка, он сейчас исполняет очень важную функцию, которая заключается в налаживании работы СНБО

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Кабмин утвердило новый устав Ощадбанка

Фонд гарантирования обнародовал список должников банков-банкротов

Крутые упражнения на пресс, которые тебя покорят

Новинки парфюмерии: 5 ароматов, о которых уже все говорят

Зачем Кардашьяны зарегистрировали 700 брендов

Как правильно попросить о повышении зарплаты

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю: что советуют врачи

Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко

Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь