Разумков убежден, что низкая явка никак не повлияет на результаты выборов

Конечно, нам бы хотелось, чтобы явка была выше, – заявил Разумков

Дмитрий Разумков. Фото: AFP

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что низкая явка украинских избирателей никак не повлияет на результаты внеочередных выборов в Верховную Раду.

Об этом пишет Укринформ.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы явка была выше. Однако летняя избирательная кампания внесла определенные коррективы по явке. Но я уверен, что это никак не повлияет на волеизъявление избирателей и на сами результаты выборов", – заявил Разумков.

Напомним, что первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заметила, что низкая явка на внеочередных выборах в парламент исказила реальные симпатии общества.

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Радупо состоянию на 20:00 воскресенья составила 51,08% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме около 21.00 воскресенья, куда поступили данные об активности избирателей на 7 округах. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Напомним, 21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

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