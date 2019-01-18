Россию пригласили на выборы президента в Украине
Как сказал Сергей Лавров, приглашение поступило от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пригласила Россию направить своих наблюдателей на президентские выборы, которые должны пройти в Украине 31 марта.
В ходе совместной пресс-конференции с главой министр иностранных дел Германии Хайко Маасом глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона получила приглашение.
"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", – сказал он.
В то же время, он не раскрыл планы Кремля насчет того, отправил ли РФ своих наблюдателей.
Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин предупредил Бюро по демократическим институтам и правам человека, что его ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины.
Кроме того, как мы уже писали, Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.
Также сообщалось, каким образом украинские граждане, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории РФ, смогут проявить свое волеизъявление. В ЦИК отмечают, что они смогут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине.
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