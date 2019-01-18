Россию пригласили на выборы президента в Украине

Как сказал Сергей Лавров, приглашение поступило от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Фото: AFP

Россию пригласили на выборы президента в Украине //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1e1/b73/5c41e1b73842e.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1e1/b73/5c41e1b73842e.jpg 2019-01-18T16:40:00+02:00 Новости Как сказал Сергей Лавров, приглашение поступило от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пригласила Россию направить своих наблюдателей на президентские выборы, которые должны пройти в Украине 31 марта.

В ходе совместной пресс-конференции с главой министр иностранных дел Германии Хайко Маасом глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона получила приглашение.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть", – сказал он.

В то же время, он не раскрыл планы Кремля насчет того, отправил ли РФ своих наблюдателей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин предупредил Бюро по демократическим институтам и правам человека, что его ведомство не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на выборах президента Украины.

Кроме того, как мы уже писали, Центральная избирательная комиссия в день старта президентских выборов в Украине своим постановлением ликвидировала пять избирательных участков в России.

Также сообщалось, каким образом украинские граждане, которые находятся на консульском учете в дипломатических учреждениях на территории РФ, смогут проявить свое волеизъявление. В ЦИК отмечают, что они смогут реализовать свое право голоса по месту своей регистрации в Украине.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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