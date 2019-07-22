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"Слуга народа" опережает "ЕС" всего на доли процента – результаты по заграничным участкам

22 июля, 08:24

Партия "Батькивщина" с показателем 2,04% пока на восьмом месте

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

По результатам обработки 95% электронных протоколов голосования на избирательных участках, партия "Слуга народа" опережает "Европейскую солидарность" на 0,2 процента. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По ее информации, в настоящее время партия "Слуга народа" набирает 29% голосов избирателей за рубежом, "Европейская солидарность" – 28,8%, "Голос" – 19,03%. За ними идет партия Шария с показателем 4,6%. У ВО "Свобода" чуть меньший результат – 4,26%, а "Оппозиционная платформа – За Жизнь" набирает 3,78% голосов.

Партия "Батькивщина" с показателем 2,04% пока на восьмом месте.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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Тег выборы, депутаты, заграница, партии, голосование, парламентские выборы

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