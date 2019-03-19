Спецвыпуски "Сегодня": все, что надо знать о выборах
"Сегодня" готовит спецвыпуски в день выборов и будет информировать о ходе президентской гонки
Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта – очень важный день для каждого гражданина страны. Каким будет наше будущее – зависит от каждого из нас.
"Сегодня" будут держать вас в курсе всех событий в течение всего дня выборов. Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.
Смотрите на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.
Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.
В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.
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