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Спецвыпуски "Сегодня": все, что надо знать о выборах

Сегодня, 21:27

"Сегодня" готовит спецвыпуски в день выборов и будет информировать о ходе президентской гонки

Фото: Facebook
Спецвыпуски "Сегодня": все, что надо знать о выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg Новости «Сегодня» готовит спецвыпуски в день выборов и будет информировать о ходе президентской гонки

Выборы президента Украины, которые состоятся 31 марта – очень важный день для каждого гражданина страны. Каким будет наше будущее – зависит от каждого из нас.

"Сегодня" будут держать вас в курсе всех событий в течение всего дня выборов. Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.

Смотрите на телеканале "Украина" спецвыпуски "Сегодня" в день выборов, 31 марта 2019 года.

Ранее мы сообщали, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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Тег Сегодня, Украина, выборы президента, день выборов

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