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США высоко оценили работу украинского МВД в обеспечении прозрачных выборов

27 июля, 20:09

Американский дипломат выразил позицию Вашингтона по голосованию

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Подразделения Министерства внутренних дел Украины во время проведения выборов в Верховную Раду, также, как и в ходе выборов президента страны, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных парламентских выборов.

"Я снова отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, которые прошли на прошлой неделе", – отметил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

По словам дипломата, подразделения МВД показали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил.

"Усиленная работа Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб снова позволили гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, в основном, без внутренних инцидентов и влияния извне", – сказал Уильям Тейлор.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.


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Тег выборы, США, МВД, голосование

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