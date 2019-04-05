Украина выбирает президента: главное за 5 апреля

Кандидаты в президенты Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь

Украина выбирает президента: главное за 5 апреля 2019-04-05T22:11:00+03:00 Новости Кандидаты в президенты Порошенко и Зеленский сдали анализы на наркотики и алкоголь

Петр Порошенко и Владимир Зеленский проверились на алкоголь и наркотики перед будущими дебатами. Образцы сдавали в разных местах.

Петр Порошенко – на НСК "Олимпийский", где планируется проводить дебаты между кандидатами в президенты.

Порошенко уверен, дебаты должны пройти в три этапа. Чтобы хватило времени поговорить об обороне и безопасности, о внешней политике и защите прав и свобод украинцев.

Образцы анализов Порошенко тестировать будут сразу в четырех клиниках. Двух частных и двух государственных. Их представители сегодня специально приехали в медпункт стадиона.

Владимир Зеленский сдал сегодня анализ в другом месте – в частной лаборатории и только кровь. На "Олимпийский", говорит Зеленский, не пошел, потому что там нет специального оборудования.

В штабе Петра Порошенко имеют собственное мнение относительно того, почему оппонент сменил место сдачи анализов – владелец лаборатории не скрывает своих полет симпатий лично к Владимиру Зеленского.

Петр Порошенко отметил, что к анализам надо отнестись очень серьезно. Предложил даже закрепить такую процедуру на законодательном уровне.

В Центризбиркоме, в свою очередь, объяснили: первый возможный вид дебатов – телевизионные, которые проводят в прямом эфире в студии общественного вещателя за счет госбюджета в последнюю пятницу перед днем повторного голосования с 19 до 22 вечера, длиться они должны не менее часа. Также разрешены дебаты как вид агитации. Но оплачивать их кандидаты должны из своих избирательных фондов. И третий вид – дебаты как цикл телепрограмм в прямом эфире.

Поэтому те дебаты, которые Петр Порошенко и Владимир Зеленский договорились провести на "Олимпийском", могут быть двух видов или как агитация, или как цикл телепрограмм но в любом случае не за счет госбюджета.

В то же время никаких дополнительных требований и испытаний для кандидатов в Президенты не предусмотрено.

Закон предусматривает лишь, что претендент на главный государственный пост должен быть не младше 35-ти лет, он должен иметь право голоса, жить в Украине в течение последнего десятилетия и владеть государственным языком.

Но говорить о дебатах пока рано. Потому что ЦИК не установила окончательных результатов первого тура. Сделать это надеются в воскресенье, когда закончат проверять протоколы с мокрыми печатями от округов.

В то же время в Центризбиркоме напомнили, что агитацию разрешено только на следующий день после назначения второго тура. Поэтому преждевременные дискуссии между кандидатами о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как агитация.

Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома.

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