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В "Оппозиционном блоке" прокомментировали обвинения в фальсификациях

22 июля, 00:46

По 49 округу в городе Дружковка Донецкой области лидирует Борис Колесников

Заявления партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о якобы имеющихся нарушениях избирательного законодательства в округе 49 в городе Дружковка Донецкой области кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" не соответствуют действительности. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политсилы.

Такими заявлениями "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказывает политическое давление на членов ОИК и УИК, обеспечивающих проведение выборов на избирательном округе 49 в Донецкой области. 

"Оппозиционный блок" напоминает, что на каждом участке присутствуют независимые наблюдатели, так что тем, кто предчувствует явное поражение, просьба не срывать легитимный процесс выборов.

В свою очередь, руководитель штаба "Оппозиционного блока" Донецкой области и руководитель "Оппозиционного блока" в Донецкой области Алексей Белый в комментарии "Сегодня" отметил, что подобная ситуация сложилась и по 56 округу.

"Если они говорят, что там наши кандидаты занимаются фальсификациями, то тогда, как объяснить, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет до 50% уже по первым подсчитанным протоколам? Если мы фальсифицирум – то как? Если они заявляют о фальсификациях и победе своего кандидата, то пускай предоставят результаты экзит-полов. А мы имеем первые мокрые протоколы, где у наш кандидат реально побеждает, у него первое место – более 40%. Их кандидат проигрывает как минимум 10-12%", – отметил он.

"Наш кандидат выигрывает, но при этом выигрывает и политсила. Могли бы мы фальсифицировать в сторону кандидата и не фальсифицировать в сторону партии? Абсурд полнейший. Мое мнение: кто кричит – держите вора? Сам вор и кричит. В данной ситуации не нужно заниматься сегодня какими-то непонятными вещами и обвинениями, а просто напросто посмотреть на первые протоколы, а не с экранов телевидения в открытую врать и обвинять кого-то. Это непорядочно со стороны любого оппонента" , – резюмировал Белый.

Напомни, по информации Центральной избирательной комиссии, в одномандатном округе №49 в парламент баллотируются 19 кандидатов,  в том числе от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" – Валерий Гнатенко, от "Слуги народы" – Сергей Сивохо и от партии "Оппозиционный блок" – Борис Колесников.

Согласно последним данным, Борис Колесников набирает 37% голосов избирателей, Валерий Гнатенко – 32%, Сергей Сивохо – 22%.

Напомним, ранее в "Оппозиционном блоке" озвучивали заявление по поводу обвинения в фальсификациях в Дружковке.

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Тег выборы, Колесников, парламентские выборы, Оппозиционный блок, фальсификации, за життя, выборы 2019

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