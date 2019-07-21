Заявление "Оппозиционного блока" о ситуации в 49-м избирательном округе в Донецкой области

В политсиле подчеркнули , что на всех участках есть их наблюдатели

Заявления партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" о якобы имеющихся нарушениях избирательного законодательства в округе 49 в городе Дружковка Донецкой области кандидатом в народные депутаты от "Оппозиционного блока" не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой "Оппозиционного блока".

"Такими заявлениями "Оппозиционная платформа – За жизнь" оказывает политическое давление на членов ОИК и УИК, обеспечивающих проведение выборов на избирательном округе 49 в Донецкой области", – заявили в "Оппозиционном блоке", подчеркнув, что выборы могут быть сфальсифицированы с помощью местных властей.

"На каждом участке присутствуют независимые наблюдатели, так что тем, кто предчувствует явное поражение, просьба не срывать легитимный процесс выборов", – отметили в политсиле.

Напомним, в Донецкой области во время досрочных выборов депутатов Верховной Рады на избирательном участке в Дружковке пьяный мужчина пытался вынести пустые бюллетени.

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