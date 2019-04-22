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Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах

Сегодня, 03:33

Гуайдо поздравил граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой

Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо. Фото: AFP

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо принес Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление, в котором политик отметил важность свободных выборов в стране, было размещено на странице Гуайдо в Twitter.

"Я поздравляю граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой. Свободные выборы — это механизм, позволяющий народу выражать и воплощать в жизнь их стремление к переменам", — написал он.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Источник:

ТАСС

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