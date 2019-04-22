Гуайдо поздравил Зеленского с победой на выборах
Гуайдо поздравил граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо принес Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление, в котором политик отметил важность свободных выборов в стране, было размещено на странице Гуайдо в Twitter.
"Я поздравляю граждан Украины и Владимира Зеленского с его широкой и решительной победой. Свободные выборы — это механизм, позволяющий народу выражать и воплощать в жизнь их стремление к переменам", — написал он.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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