Выборы от Брюсселя до Сиднея: "Сегодня" будут транслировать новости круглые сутки

Команда "Сегодня" разлетелась во все уголки планеты, где развернет свои студии, чтобы рассказать о том, как украинцы в воскресенье будут выбирать президента страны

Фото: Сегодня

Выборы от Брюсселя до Сиднея: "Сегодня" будут транслировать новости круглые сутки Алевтина Нагорная //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cef/9f8/5c9cef9f82b85.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cef/9f8/5c9cef9f82b85.png 2019-03-29T07:19:00+02:00 Новости Команда "Сегодня" разлетелась во все уголки планеты, где развернет свои студии, чтобы рассказать о том, как украинцы в воскресенье будут выбирать президента страны

31 марта, в день президентских выборов, новости "Сегодня" на телеканале "Украина" готовят масштабный спецпроект и разворачивают студии по всему миру. Зрителей ждут спецрепортажи и прямые включения со всех регионов Украины и разных стран, в которых проживает много наших соотечественников. Ведущие и журналисты теленовостей "Сегодня" уже отправились в Австралию, Бельгию, Францию, США и Канаду. "Сегодня" расспросили коллег о масштабах проекта, о том, как будут работать наши студии в этих странах, и об особенностях голосования украинцев за границей.

1 участок на 2 страны

Журналист Юрий Гула работает в политическом сердце Европы — Брюсселе. Во время прямых включений он расскажет, как голосуют украинцы в Бельгии и Люксембурге, и подготовит эксклюзивное интервью с Николаем Точицким — представителем Украины в ЕС и послом Украины в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург.

"В Брюсселе будет один избирательный участок на две страны — Бельгию и Люксембург. Там проживает где-то 4 тысячи украинцев, а на консульском учете состоят более 2 тысяч. Я познакомился с Вячеславом Горшковым, аспирантом Национального университета им. Драгоманова, религиоведом, который будет голосовать в Бельгии. Он приехал сюда пять месяцев назад, чтобы работать над диссертацией в Левенском католическом университете. Вячеслав — ответственный гражданин и раньше никогда не пропускал выборов. За кого отдать голос, он определился давно. В посольстве процесс постановки на консульский учет занял не более 10 минут. Для этого нужен был только загранпаспорт. Работники избирательной комиссии сделали копию документа, а Вячеслав написал заявление. Это все, что нужно, чтобы иметь право проголосовать. Он также рассказал, что в день выборов собирается погулять по Брюсселю и посмотреть главные достопримечательности города. Очень хочет посетить места, где сто лет назад, во времена УНР, гастролировала Украинская Республиканская капелла под руководством дирижера Александра Кошица. Ему, как историку, интересно посмотреть, где они давали концерты", — поделился журналист "Сегодня" Юрий Гула.

Юрий Гула. Из сердца Европы

Голосовать с кенгуру

Ведущий Игорь Пупков и журналистка Зоряна Степаненко отправились в Австралию — Канберру и Сидней. Они работают там уже целую неделю. За это время успели отыскать и показать живой символ континента — кенгуру.

"Обещала найти кенгуру — исполняю! Если официально, это один из 60-ти видов кенгуру — серый восточный. Команде "Сегодня" они все же позволили приблизиться к себе. Вконец обнаглев, одного из этих красавцев мы хотели прихватить с собой на избирательный участок в Канберру, где больше 1700 украинцев в воскресенье будут выбирать президента. Смотрите в "Сегодня", что из этого вышло", — рассказала нам Зоряна Степаненко.

Кроме того, журналисты посетили австралийский парламент.

"Без позолоты, гравировок и хрустальных люстр — это первое, что бросается в глаза в здании австралийского парламента. А еще — количество кресел в зале заседаний. На 25 миллионов австралийцев — 226 представителей (депутатов и сенаторов). И все они окутаны вниманием своих избирателей, которые, к слову, никогда не пропускают выборы, потому что социально ответственны. А еще потому, что за прогул тут штрафуют. Украинцев, если те не проголосуют в воскресенье, никто штрафовать не будет. Они и без этого обещают прийти на участки. Именно в Австралии первыми будут считать голоса, участок закроется в 11:00 по киевскому времени. И мы первыми узнаем, кто тут в фаворитах", — добавила Зоряна Степаненко.

"Мы преодолели 15 тысяч километров и провели в полете 23 часа, чтобы вы первыми узнали, как голосуют украинцы за границей", — резюмировал Игорь Пупков.

Степаненко. Нашла кенгуру!

С Елисейских полей

Ведущая Марина Кухар отправилась голосовать в Париж.

"От дочки Ярослава Мудрого, Анны Ярославны, до формулы Макрона по поддержанию мира на Донбассе Франция всегда на связи с Украиной. Потому и интересно узнать, насколько там активны украинские избиратели. Сейчас тут живут минимум 40 тыс. выходцев из Украины, и Франция активно поддерживает нашу страну. Всего в этой стране будет два избирательных участка. Мы будем следить за процессом голосования в прямом эфире", — пообещала Марина Кухар.

Марина Кухар. В прямом эфире

Финал — в США

Как готовятся к выборам в столице США, Вашингтоне, освещает журналистка Вера Свердлик.

"Привет из-за океана, из Вашингтона! Почему мы тут? Во-первых, это одна из политических столиц мира. И именно тут располагается участок, где имеют право голосовать даже жители Аляски. Всего в США заработают четыре участка: в Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Кстати, именно участок в Сан-Франциско закроется последним в мире. Так что, может, голос украинца, который здесь проголосует, станет решающим. Я уже зарегистрировалась и успела расспросить консула о подготовке к голосованию. Юрий Токарь, руководитель консульского отдела посольства Украины в США, рассказал, что в этом году наблюдается повышенная активность украинцев. Люди даже отпрашиваются с работы, чтобы пойти зарегистрироваться… Поделюсь секретом: чтобы следить за голосованием, "Сегодня" развернут студию на высоте птичьего полета. Мы покажем просто сказочный вид на Белый дом. Присоединяйтесь!" — Вера Свердлик.

Вера Свердлик. Готовит уникальные кадры

Мы — из Торонто

Самая большая украинская диаспора будет голосовать вместе с ведущей Ольгой Грицик и журналисткой Еленой Гончаренко в Канаде.

"В Торонто и без выборов можно увидеть много украинских флагов. Но сейчас именно в районе Блур концентрация наших флагов и вывесок на украинском языке, наверное, самая большая. Блур-стрит когда-то была почти полностью украинской. Здесь работали наши магазины, базировался "Пласт" и другие сообщества. Сейчас район осваивают украинцы последней волны эмиграции. Наталья, которая живет в Канаде уже 16 лет, два года назад открыла кафе и кормит канадцев украинской выпечкой, голубцами и борщом. Мы встретили немало соотечественников. А вот следят ли местные украинцы за событиями, которые происходят на родине, и собираются ли идти на выборы — смотрите в "Сегодня"!" — призывает Ольга Грицик.

Канада. Грицик и Гончаренко

Сутки голосования — с "Сегодня"

По киевскому времени голосование начнется 30 марта на участке посольства Украины в Австралии, а завершится 1 апреля в Генконсульстве в Сан-Франциско. Вместе с "Сегодня" страна начнет и закончит голосовать. 31 марта новости "Сегодня" на канале "Украина" будут выходить в эфир каждые два часа (в 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00). В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как проходят последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений.

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АВТОР: Алевтина Нагорная Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.