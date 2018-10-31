5000 евро за собаку: мафия Италии "заказала" пса-"нюхача"

Сегодня, 02:24

Почо – это девятилетний джек-рассел-терьер, который служит в полиции Неаполя и доставляет немало хлопот местным наркобаронам

Джек-рассел-терьер. Фото: pixabay.com
Джек-рассел-терьер. Фото: pixabay.com

Итальянские бандиты объявили щедрую награду за убийство девятилетнего джек-рассел-терьера, который лишил их нескольких миллионов евро.

Как пишет La Stampa, пес Почо добросовестно служит в полиции Неаполя и уже неоднократно показывал хорошие результаты в борьбе с наркотрафиком - за свою "карьеру" он нашел две тонны запрещенных веществ.

Члены синдиката "Каморра" даже пытались его отравить, но это оказалось не так-то просто – пес не берет еду из чужих рук и не подбирает на улице.

Но последней каплей для синдиката "Каморра" стало обнаружение их тайника с 30 наркотиков, после чего они объявили награду за голову Почо в 5 тыс евро.

Впрочем, в полиции Неаполя к таким угрозам относятся со снисхождением, называя подобные заявления преувеличенными.

В любом случае, собаки служат в полиции лишь до 10 лет, поэтому в следующем году Почо уйдет на заслуженную пенсию.

Напомним, что еще одна четырехлапая героиня живет в Колумбии – овчарка по прозвищу Сомбра нашла крупную партию кокаина, из-за чего на нее объявили охоту местные наркоторговцы.

Также мы писали, что в Василькове участковые офицеры с инспектором-кинологом полицейской собакой Батой обнаружили и изъяли у 30-летнего местного жителя полиэтиленовый пакет с веществомвнешне похожим на наркотик амфетамин.
Италия, наркотики, собака, мафия, наркотрафик
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Фото: Pixabay

Смертельный дурман: два десятка чехов отравились синтетической "травкой"

14 Сентября, 18:22

Один из пострадавших скончался - мужчина смешивал наркотические вещества с алкоголем

Запад

Львовянин устроил наркоплантацию на балконе многоэтажки

25 Июня, 16:57

27-летний хозяин заверил, что каннабис выращивает для себя, им, мол, лечится
Загрузка...

Днепр

Проверят на столбах. Фото: dp.informator.ua

Опыт Израиля: в Днепре бороться с рекламой наркотиков будут при помощи химии

19 Июля, 22:48

Объявлять тендер на покупку реагента власть имущие пока не спешат

Запад

Фото: facebook.com/Департамент-внутрішньої-безпеки

Во Львове наркодилер попытался подкупить полицейского

7 Августа, 20:11

Во время санкционированного обыска в квартире львовянина работники полиции обнаружили метадон

Другие страны

Фото: pixabay.com

В Мексике легализуют марихуану ради борьбы с наркомафией

18 Июля, 06:56

Лопес Обрадор признал, что Мексика погружена в насилие, перед которым государство на данный момент бессильно

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции

В Запорожской области копы обнаружили огромную наркоплантацию

27 Июня, 17:19

По ценам черного рынка стоимость сырья составляет около двух миллионов гривен
Загрузка...