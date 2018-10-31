5000 евро за собаку: мафия Италии "заказала" пса-"нюхача"

Почо – это девятилетний джек-рассел-терьер, который служит в полиции Неаполя и доставляет немало хлопот местным наркобаронам

Итальянские бандиты объявили щедрую награду за убийство девятилетнего джек-рассел-терьера, который лишил их нескольких миллионов евро.

Как пишет La Stampa, пес Почо добросовестно служит в полиции Неаполя и уже неоднократно показывал хорошие результаты в борьбе с наркотрафиком - за свою "карьеру" он нашел две тонны запрещенных веществ.

Члены синдиката "Каморра" даже пытались его отравить, но это оказалось не так-то просто – пес не берет еду из чужих рук и не подбирает на улице.

Но последней каплей для синдиката "Каморра" стало обнаружение их тайника с 30 наркотиков, после чего они объявили награду за голову Почо в 5 тыс евро.

Впрочем, в полиции Неаполя к таким угрозам относятся со снисхождением, называя подобные заявления преувеличенными.

В любом случае, собаки служат в полиции лишь до 10 лет, поэтому в следующем году Почо уйдет на заслуженную пенсию.

Напомним, что еще одна четырехлапая героиня живет в Колумбии – овчарка по прозвищу Сомбра нашла крупную партию кокаина, из-за чего на нее объявили охоту местные наркоторговцы.

Также мы писали, что в Василькове участковые офицеры с инспектором-кинологом полицейской собакой Батой обнаружили и изъяли у 30-летнего местного жителя полиэтиленовый пакет с веществом, внешне похожим на наркотик амфетамин.