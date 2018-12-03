70-летний пенсионер проиграл "суд за молодость"

Эмилю Рателбанду отказали в праве официально помолодеть на 20 лет

Суд Нидерландов отклонил ходатайство 69-летнего Эмиля Рателбанда, который обратился с беспрецедентной просьбой – изменить его паспортный возраст, "омолодив" его на 20 лет.

В обнародованном 3 декабря вердикте судьи говорится, что законодательство королевства устанавливает права и обязанности граждан в зависимости от возрастных границ – например, право голоса и обязанность посещать школу.

"В случае одобрения обращения господина Рателбанда эти возрастные требования стали бы бессмысленными", – цитирует The Guardian заявление суда.

Кроме того, судья признает, что в обществе наблюдается тенденция, согласно которой люди старшего поколения начинаются ощущать возрастные изменения все позже, но "это не считается обоснованным аргументом в пользу внесения поправки в дату рождения".

В противном случае это привело бы "к исчезновению 20 лет записей из реестров рождений, смертей, браков и партнерств", а также "имело бы множество нежелательных юридических и социальных последствий", решил судья.

Напоследок судья упрекнул истца в том, что он не смог убедить суд в том, что страдает от возрастной дискриминации, и упомянул "альтернативные решения для борьбы с дискриминацией по возрастному принципу".