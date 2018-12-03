70-летний пенсионер проиграл "суд за молодость"

Сегодня, 00:11

Эмилю Рателбанду отказали в праве официально помолодеть на 20 лет

Фото: AFP
Фото: AFP

Суд Нидерландов отклонил ходатайство 69-летнего Эмиля Рателбанда, который обратился с беспрецедентной просьбой – изменить его паспортный возраст, "омолодив" его на 20 лет.

В обнародованном 3 декабря вердикте судьи говорится, что законодательство королевства устанавливает права и обязанности граждан в зависимости от возрастных границ – например, право голоса и обязанность посещать школу.

"В случае одобрения обращения господина Рателбанда эти возрастные требования стали бы бессмысленными", – цитирует The Guardian заявление суда.

Кроме того, судья признает, что в обществе наблюдается тенденция, согласно которой люди старшего поколения начинаются ощущать возрастные изменения все позже, но "это не считается обоснованным аргументом в пользу внесения поправки в дату рождения".

В противном случае это привело бы "к исчезновению 20 лет записей из реестров рождений, смертей, браков и партнерств", а также "имело бы множество нежелательных юридических и социальных последствий", решил судья.

Напоследок судья упрекнул истца в том, что он не смог убедить суд в том, что страдает от возрастной дискриминации, и упомянул "альтернативные решения для борьбы с дискриминацией по возрастному принципу".

Напомним, что 70-летний голландский пенсионер апеллировал к тому, что, мол, после смены даты рождения ему станет легче не только взять кредит или открыть собственное дело, но и знакомиться с женщинами.

Ранее мы писали о 67-летнем жителе Китая Ху Хае, который выглядит максимум на 30 лет.
Нидерланды, суд, пенсионер, возраст
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: AFP

Мелитопольская пенсионерка устроила "битву" с молодежью в очереди к врачу

4 Октября, 20:03

Пенсионерка накинулась на молодых людей, недовольная их "хитростью"

Запад

В Луцке пенсионер открыл уникальный музей галстуков

23 Октября, 12:09

Мужчина собрал почти полторы тысячи галстуков разных фасонов и цветов
Загрузка...

Происшествия

Фото: Информатор

В Киеве сгорела квартира парализованного пенсионера

25 Ноября, 11:30

Пожарных вызвала на место происшествия соседка

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожской области разбойники напали на пенсионера

19 Ноября, 15:03

Пожилого мужчину избили и ограбили в его собственном доме

Происшествия

На Печерске двое подростков отобрали у пенсионера мобильный телефон

12 Ноября, 11:45

Парней быстро задержали, в Киеве устроили разбой уроженцы Житомирской области

Запорожье

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Мелитополе пенсионер ударил ножом молодого соседа

2 Ноября, 18:05

Инцидент произошел во время ссоры в общежитии
Загрузка...