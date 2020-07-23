Адский огонь: в Греции вспыхнули сильные лесные пожары

Для тушения огня направлены более 250 пожарных

В Греции в 80 км к югу от Афин вспыхнули сильные лесные пожары, из-за которых власти были вынуждены эвакуировать жителей двух деревень, трех небольших поселков, а также постояльцев летнего лагеря.

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Об этом информирует Associated Press.

Для тушения пожаров в район направлены более 250 пожарных. Их поддерживают с воздуха 10 вертолетов и семь самолетов пожарной авиации.

За прошедшие сутки в регионе вспыхнуло 57 лесных пожаров, большинство из которых были быстро потушены.

Но ситуация осложняется из-за сильных ветров, которые способствуют разгулу стихии.

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Сейчас сообщений о пострадавших не поступало, размер причиненного ущерба не называется.

Заметим, что сильные лесные пожары – привычное явление для Греции в период жаркого, засушливого лета.

Видео: Reuters

Напомним, что в августе 2019 года из-за жары и сильного ветра несколько регионов Греции охватили лесные пожары. Огонь почти добрался до столицы – Афин. Самый высокий уровень опасности объявлен сразу в нескольких округах: Аттике, Пелопоннесе, Аркадии и всех центральных районах.

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