Акцию протеста в Париже разогнали водометами

Митингующие начали громить витрины и вступили в стычки с полицией

В Париже участники профсоюзных протестов стали громить витрины магазинов и провоцировать стычки с полицией. В ответ власти применили светошумовые гранаты и водометы. Об этом сообщает ТАСС.

Молодые люди были полностью одеты в черное, скрывали лица и всячески провоцировали полицию. Стоявшие на пути их следования полицейские демонстративно не вступали в контакт и отстранялись, давая радикалам следовать далее. Достигнув Бастилии, погромщики, каковых насчитывалось около 200 человек, принялись разбивать витрины находящихся там магазинов и автобусные остановки, после чего наконец вмешались силы правопорядка.

Позже движение профсоюзной колонны было приостановлено. Эпизодически случаются новые стычки между полицией и погромщиками.

Марш профсоюзов проходил в Париже в знак протеста против планов правительства реформировать госслужбу.

Отметим, профсоюзы уже неоднократно организовывали протесты против реформ Макрона.

Напомним, во французском городе Руан студенты и медицинские работники вышли на протест против реформ президента Эммануэля Макрона.

Протесты проходят через два дня после масштабной забастовки работников железной дороги. Их не устраивают планы правительства лишить их ряда льгот и упразднить особый статус работников железной дороги. Забастовку инициировали три крупнейших профсоюза работников железнодорожного транспорта – CGT, CFDT и Unsa.

Напомним, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов.