Амстердам устал от туристов: число путешественников хотят ограничить

Активисты предлагают разрешить проводить путешественникам в Амстердаме не больше 12 млн ночей в год

В то время, как в Украине продолжают оценивать колоссальные потери туристической отрасли из-за пандемии коронавируса, руководство столицы Нидерландов просят ограничить поток иностранцев.

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Группа активистов организовала сбор подписей под петицией за ужесточение контроля над туристическим потоком, пишет Dutch News.

"Если количество туристов возрастет до докороновирусного уровня, то они снова будут доминировать в экономике и на улицах", – говорит соавтор петиции Мартин Бадир.

Он и его соратники предлагают ввести ограничение на количество путешественников – чтобы в следующие пять лет те провели в городе не больше 12 млн ночей. Также предлагается ограничить строительство новых отелей и частично запретить сдачу жилья в аренду.

Любопытно, что только за 2018 год иностранцы провели в Амстердаме 16,6 млн ночей.

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По состоянию на 21 июня под петицией подписались 26,8 тысячи человек. Чтобы городской совет вынес обсуждаемый вопрос на референдум, необходимо еще 200 подписей.

Стоит отметить, что амстердамцы устали от туристов уже давно. В связи с этим еще в прошлом году власти Нидерландов разработали стратегию перераспределения турпотоков в менее загруженные участки страны – озерную провинцию Фрисландию и "дизайнерский" Эйндховен.

Также в прошлом году мэр Амстердама Фемке Халсема решила сократить количество торговых точек с каннабисом, чтобы установить баланс между запросом приезжих и качеством жизни местного населения.

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