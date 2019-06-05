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Английский шутник приехал в ресторан на колеснице с конем

5 июня, 13:59

Конь не стал "покупать" бургер, и вместо этого навалил кучу навоза на крыльце


В английском городе Стейнс местный шутник приехал в ресторан на колеснице, запряженной скакуном – мужчина убеждал персонал пропустить животное и продать ему бургер.

При этом конь не выражал желания купить еды, и застрял в дверях. В конце концов природа вынудила животное не поесть, а наоборот – опорожнить организм от лишнего: лошадь наложила кучу прямо на крыльце, а хозяин быстро сбежал от работников заведения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Испании блогера приговорили к 15 месяцам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч евро за то, что тот шутки ради накормил бездомного печеньем с зубной пастой.

Инцидент произошел, когда парень заменил сладкую начинку в печенье на зубную пасту и угостил человека с улицы. Свою выходку он снял и выложил в сеть. Когда шутника раскритиковали – тот посетил бездомного и попытался откупиться, однако суд это не убедило. Кроме тюрьмы и штрафа, блогеру запретили вести аккаунты в соцсетях на протяжении пяти лет.

Также мы рассказывали о том, что девушка повисла над пропастью ради красивого фото. Снимок в Instagram набрал 18 тысяч лайков и вызвал жесткие споры в сети. Также "Сегодня" писали, как блогерша разрыдалась после удаления ее аккаунта в Instagram.

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Тег курьез, лошадь, шутка, англия, конь

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Сегодня

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