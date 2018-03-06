Австрийцев призвали не выбрасывать еду

В Вене волонтеры пересматривают ящики с овощами и фруктами на одном из оптовых рынков. Отбирают непригодные к продаже и собирают посылки с продуктами для приютов, помогающих беженцам.

"Я люблю работать каждый день. Во-первых – это возможность усовершенствовать свои знания немецкого, а это сложный язык. Кроме того, я один в Австрии, поэтому здесь нашел большую семью", – отвечает один из волонтеров.

Ежедневно он работает волонтером на оптовом рынке и помогает таким же беженцам. Авторы проекта его поддерживают – ведь здесь беженцы и при работе, и имеют возможность выучить язык и быстрее адаптироваться в новой стране.

А для австрийцев банк еды для беженцев – хорошая возможность сократить траты продуктов. Вместе и беженцы, и местные жители кормят качественной пищей почти 20 тысяч нуждающихся.

Напомним, недавно французские депутаты решили провести необычную акцию. 50 депутатов местных органов власти провели ночь у Парижского железнодорожного вокзала.

Ранее в английском городе Борнмут местные власти оснастили городские лавочки специальными защитными поручнями, которые не позволяют вытянуться на них в полный рост. Таким образом муниципалитет хотел отучить бездомных спать на скамейках. Однако этот ход привел к настоящим протестным акциям, и местные жители быстро заставили чиновников отказаться от идеи.