Автобусы с дипломатами из посольства РФ покинули Лондон

Сегодня, 15:54

В трех автобусах посольство покинули около 80 сотрудников


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Автобусы с дипломатическими номерами выехали во вторник с территории российского посольства в Лондоне.

Об этом сообщает Sky News.

В трех автобусах находились российские дипломаты, высланные Лондоном после того, как Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Всего выехало порядка 80 человек.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в очередной раз о том, что Россия виновна в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери

Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они впали в кому. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.  Вину за отравление Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании
Россия, Великобритания, лондон, посольство, отравление Скрипаля

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