Бельгия отправила свои войска поближе к границам России

Более 60 единиц военной техники Вооруженных сил Бельгии доставлены в Литву, где войдут в состав сводного батальона НАТО передового базирования. Об этом в среду сообщило Минобороны республики.

"Техника в количестве 65 единиц прибыла морем в Клайпедский порт, откуда тремя колоннами по гражданским автострадам проследует к месту дислокации батальона в военном городке в Рукле Йонавского района", – указано в сообщении.

Среди прибывшей техники преобладают боевые машины пехоты Piranha ("Пиранья") с орудием калибра 30 мм и 90 мм. Они находятся на вооружении мотопехотной роты бельгийской армии, личный состав которой прибыл в Литву в минувшие выходные. В роте насчитывается 250 военнослужащих. Вместе с бельгийской мотопехотой в сводный батальон Североатлантического альянса прибыло приданное роте разведывательное подразделение Вооруженных сил Люксембурга, численный состав которого не называется.

По решению Североатлантического альянса, "для укрепления восточного фланга НАТО" в 2017 году в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были развернуты боевые группы НАТО батальонного уровня, которые комплектуются из подразделений стран-членов. В Литве в составе подразделения службу несут более 1,2 тыс. солдат и офицеров Бельгии, Германии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Франции и Чехии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усиливает восточный фланг, размещая дополнительные военные подразделения, только в ответ на агрессивные действия России в Украине.