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Бельгия встречает 8 Марта забастовкой женщин и парадами феминисток

Сегодня, 23:28

На площади перед институтами ЕС собрались несколько десятков женщин с плакатами

Бельгия встречает 8 Марта забастовкой женщин и парадами феминисток Евросоюз На площади перед институтами ЕС собрались несколько десятков женщин с плакатами

Бельгийские женщины встречают 8 Марта забастовкой и маршем за равноправие. Эти акции организует феминистская группа Collecti.e.f 8 mars. В Бельгии 8 Марта – это обычный рабочий день.

"Пусть все женщины сегодня прекратят работать, прекратят потреблять, прекратят выполнять любую работу по дому, и все вместе выходят на манифестацию", – говорится в распространенном в социальных сетях обращении организации.

С 9:00 по местному времени на площади перед институтами ЕС собрались несколько десятков женщин с плакатами: "Если женщины остановятся, мир остановится!" В результате спонтанных акций в пятницу в Брюсселе прекратил работу ряд магазинов. Впрочем, работа большей части торговых точек в крупных городах Бельгии продолжается. В связи с этим местные профсоюзы провели акции раздачи цветов работающим 8 Марта продавщицам магазинов в крупных торговых зонах на улицах Мейр в Антверпене и на Рю Нёв в Брюсселе.

"Женщины находятся под большим давлением, и не все готовы выйти на забастовку", - говорится в заявлении профсоюзов. По их данным, средняя зарплата женщин в Бельгии на 21% ниже средней зарплаты мужчин.

Впрочем, забастовкой план праздничных мероприятий 8 марта в Бельгии не ограничивается. В 14:00 по местному времени Collecti.e.f 8 mars призывает всех женин устроить минуту шума, где бы они ни находились. Обычно, под этим выражением подразумевается, что их приглашают бить ложками по кастрюлям. В 14:30 по местному времени в Льеже стартует "Велопарад феминисток", а в 17:00 по местному времени в Брюсселе от Центрального до Северного вокзала должна пройти манифестация "Марш женщин".

Ранее мы писали, что феминистская забастовка проходит в пятницу по всей Испании по случаю Международного женского дня. К акции присоединились тысячи женщин с требованием равноправия и прекращения гендерного насилия.

Напомним, что в 2016-м многие украинки приняли участие во флешмобе #ЯНеБоюсяСказати, поведав всем о сексуальных домогательствах и других формах насилия. 

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