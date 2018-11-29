Берлин попросил Париж "на выход" из постоянных членов Совбеза

Сегодня, 04:14

Вместо этого места Франция может занять кресло "постоянного посла ЕС в ООН", считае вице-канцлер ФРГ

Фото: AFP
Фото: AFP

Место постоянного члена Совета Безопасности ООН, которое занимает Франция, будет лучше отдать Европейскому Союзу как единому блоку, считает министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я понимаю, потребуется некоторое время, чтобы убедить Париж, но это будет смелой и целесообразной целью", – заявил он, выступая 28 ноября с речью о будущем Евросоюза в Берлине.

Как пишет AFP, Шольц предположил, что в качестве компенсации Франция может стать "постоянным послом ЕС в ООН".

Стоит отметить, что Франция занимает место постоянного члена Совета Безопасности ООН с момента образования этого ведомства в 1945 году. Вместе с ней в этом "клубе" состоят Великобританию, Китай, Россию и Соединенные Штаты.

Согласно правилам, остальные страны-члены ООН, включая Германию, могут избираться в непостоянные члены Совбеза сроком на два года. Всего в СБ могут одновременно находиться 10 непостоянных членов.

Напомним, что на экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло осудила агрессию России против кораблей ВМС Украины на Азове.

Кроме того. украинский президент Петр Порошенко заявлял о необходимости реформирования Совета Безопасности.
Германия, Франция, ООН, Совет безопасности ООН
Источник:

"Сегодня"

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