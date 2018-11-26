Агрессия России на Азове ведет к эскалации – Совет Безопасности ООН

Заместитель генсека ООН призывает Россию и Украину к мирному урегулированию ситуации, придерживаясь устава ООН

Агрессия России против кораблей ВМС Украины в Азовском море лишь усугубляет напряженность в регионе, считает заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

"ООН выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Азовском море … Вчерашний инцидент ведет к дальнейшему ухудшению ситуации", – заявила она на экстренном заседании, созванном из-за нападения России на Азове.

Ди Карло призывала Российскую Федерацию и Украину "воздержаться от эскалации ситуации, которая может привести к непредсказуемым последствиям".

"Критически важно стремиться к мирному урегулированию ситуации, придерживаясь устава ООН", – добавила спикер.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпусках в 19.00 и 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на экстренном заседании Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку дня.

Также мы писали, что США и еще четыре страны в Совбезе выразили полную поддержку Украине в инциденте с Россией.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".