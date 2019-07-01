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Безбилетный пассажир выпал из самолета над Лондоном

1 июля, 21:30

Мужчина, предположительно, замерз насмерть

Фото: Pixabay

Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways ("Кения эйруэйз") в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил в понедельник Скотленд-Ярд.

"30 июня правоохранителей вызвали в [столичный] район Клапхэм после того, как в саду у дома было обнаружено тело, — сказано в сообщении. — На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу".

При осмотре воздушного судна в отсеке шасси были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование инцидента.

По данным газеты "Дейли мейл", самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть, отмечает издание.

Напомним, пьяный россиянин устроил драку на борту самолета и сломал ногу бортпроводнику. Мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов.

Также мы писали, что россиянин напился в самолете и избил бортпроводников. По прилете в Москву на дебошира завели административное и уголовное дела.

Кроме того, напомним, литовец стал единственным пассажиром Boeing, летевшего в Италию. Из Вильнюса в Бергамо он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников.

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Тег самолет, пассажир, выпал

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ТАСС

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