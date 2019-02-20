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"Безумная теория заговора": Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации

Сегодня, 09:33

Официальный представитель Еврокомиссии считает, что "никакого заговора не существует".

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
"Безумная теория заговора": Еврокомиссия обвинила правительство Венгрии в фальсификации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d02/933/5c6d02933b036.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d02/933/5c6d02933b036.jpg Евросоюз Официальный представитель Еврокомиссии считает, что “никакого заговора не существует”.

Правительство Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора". Об этом заявил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает, что обнародованные  венгерским правительством планы по развертыванию массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеют венгерское происхождение.

Официальный представитель ЕК считает, что "никакого заговора не существует".

"Страны-члены ЕС сами решают, до какого предела они принимают легальную миграцию", – подчеркнул Схинас.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, в свою очередь подчеркнул, что Брюссель хочет и дальше поддерживать нелегальную миграцию.

В рамках рекламной кампании был презентован плакат, на котором рядом изображены Юнкер и Сорос, и видна надпись крупным шрифтом: "У вас тоже есть право знать о планах Брюсселя". Ниже значится шрифтом помельче: "Они хотят ввести обязательные квоты на прием мигрантов. Они хотят ослабить право стран-членов ЕС на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию, введя миграционные визы".

Напомним, правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.

"Правительство начинает информационную кампанию о планах Брюсселя по поощрению иммиграции. Каждый имеет право знать текущие предложения, которые существенно угрожают безопасности Венгрии", – говорится в сообщении

Стоит отметить, что на странице также размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса, на котором написано, что "они хотят ввести обязательные квоты на переселение. Они хотят ослабить право государств-членов на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию с помощью виз для мигрантов".

Как мы писали ранее, несколько тысяч венгров вышли на демонстрацию 19 января в Будапеште против премьер-министра Виктора Орбана и нового закона, который критики назвали "законом о рабстве". Согласно этому закону работодателям разрешается просить работников выполнять до 400 часов сверхурочных в год, тогда как текущая норма –  250 часов. Его в прошлом месяце выдвинула правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Оппозиционные партии пытались заблокировать голосование, но используя свое подавляющее большинство закон все-таки приняли.

 

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Тег Венгрия, Еврокомиссия, мигранты

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Deutsche Welle

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