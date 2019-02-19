Венгрия начала кампанию против президента Еврокомиссии

На странице правительства в соцсети размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса

Фото: AFP

Венгрия начала кампанию против президента Еврокомиссии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e6e/22e/5c3e6e22e4a81.jpg 2019-02-19T11:22:57+02:00 Евросоюз На странице правительства в соцсети размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса

Правительство Венгрии начало кампанию, нацеленную против президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера и венгерско-американского бизнесмена Джорджа Сороса. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице правительства в соцсети.

"Правительство начинает информационную кампанию о планах Брюсселя по поощрению иммиграции. Каждый имеет право знать текущие предложения, которые существенно угрожают безопасности Венгрии", – говорится в сообщении

Стоит отметить, что на странице также размещен фотоколлаж с изображениями Юнкера и Сороса, на котором написано, что "они хотят ввести обязательные квоты на переселение. Они хотят ослабить право государств-членов на охрану границ. Они хотят облегчить иммиграцию с помощью виз для мигрантов".

Этот плакат является последним в серии кампаний против Брюсселя и против Сороса, но он первый, в котором напрямую используется образ Юнкера.

Сорос, чьи фонды "Открытое общество" финансируют правозащитные инициативы в Европе, стал главной целью кампаний Орбана.

В последние годы правительство Венгрии потратило миллионы евро на политическую рекламу, и критики выразили обеспокоенность по поводу того, что эти деньги направляются в средства массовой информации, близкие к правящей партии.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика ведущих экономик Евросоюза, включая Францию и Германию, в отношении России является лицемерной,

Как мы писали ранее, несколько тысяч венгров вышли на демонстрацию 19 января в Будапеште против премьер-министра Виктора Орбана и нового закона, который критики назвали "законом о рабстве". Согласно этому закону работодателям разрешается просить работников выполнять до 400 часов сверхурочных в год, тогда как текущая норма – 250 часов. Его в прошлом месяце выдвинула правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес". Оппозиционные партии пытались заблокировать голосование, но используя свое подавляющее большинство закон все-таки приняли.

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