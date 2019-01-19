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Болезненный секс: невероятные подробности интимной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун

Сегодня, 05:38

Биограф Евы Браун рассказал о редкой патологии

Болезненный секс: невероятные подробности интимной жизни Адольфа Гитлера и Евы Браун Евросоюз Биограф Евы Браун рассказал о редкой патологии

Жена Адольфа Гитлера Ева Браун никогда не занималась сексом с фюрером из-за редкой гинекологической патологии.

 

Как пишет Daily Mail, секс между Гитлером и Браун был крайне затруднителен из-за того, что супруга лидера нацистской Германии якобы могла испытывать во время интимных отношений сильные боли. Уточняется, что у Евы Браун мог быть крайне редкий синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера, при котором у больных отмечается полное отсутствие или недоразвитие матки, маточных труб и влагалища. Это довольно редкая патология, бывает 1 случай на 5000 новорождённых девочек.

Об этом сообщил профессор Томас Люндмарк, автор биографии Евы Браун. Согласно исследованиям, в ходе которых были опрошены обладатели редкой патологии, их интимная жизнь сведена к минимуму или отсутствует из-за крайне болезненных ощущений во время секса. "Нет никаких сомнений, что это у нее было", – уверяет Люндмарк.

Есть свидетельства, что Евой Браун занимался нацистский гинеколог Густав Шолтен. Данные об этом сохранились в дневнике супруги доктора. В частности, в нём она упоминает о звонке из резиденции Гитлера, в котором речь шла об операции Евы Браун. В своей дневниковой записи супруга доктора поблагодарила Гитлера за предоставленную возможность съездить в Италию – видимо, в качестве ответной услуги.

Доктор Шолтен был убит в августе 1944 года, однако профессор Люндмарк смог разыскать и опросить его сына Герхарда (сейчас его нет в живых). В беседе с профессором Герхард припомнил, что однажды побывал в палате у Евы Браун и подтвердил, что его мать совершила поездку в Италию, которую полностью оплатил Гитлер.

"Герхард рассказал, что палата Евы была завалена цветами, словно это был цветочный магазин, – вспоминает профессор. – Вообще Герхард навещал в больнице свою тётю, которая сказала ему следующее: "Всё, что делает Ева, так это жалуется с утра до вечера о том, как ей больно".

Есть также данные, зачем Еве Браун понадобилась операция. Об этом рассказала мать Евы Фанни в интервью журналисту Нерину Гану, который опубликовал биографию Браун в 1968 году.

"Ей делали операцию в связи с тем, что у неё было слишком узкое влагалище, – подчеркнул профессор Люндмарк. – И тогда я стал задаваться вопросом, что это за чертовщина? В итоге поговорил с хирургом больницы в Мюнстере, это одна из самых престижных больниц в Германии. И он мне сказал: "То, что вы описываете, это синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера".

То, что Ева Браун знала доктора Шолтена, не подвергается сомнению. Профессор Люндмарк сфотографировал записку, которую написала Браун доктору с просьбой, чтобы он навестил её. Сын Шолтена вспоминал, как после смерти его отца Ева Браун заботилась о нём и даже пригласила поплавать в горном озере в Кенигзее.

Свидетельства других очевидцев, знавших Еву лично, проливают свет на отношения этой женщины с Адольфом Гитлером. Во время поездки в Рим Ева призналась своему переводчику, нацистскому дипломату Доллманну, что у неё нет физической близости с Гитлером. И добавила, что Гитлер может любить только Германию.

Ранее мы писали, что в секретном докладе раскрыли правду о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера.

Также сообщалось, что в Ирландии обнаружили послание для летчиков Гитлера. Надпись сложена из белых камней и вкопана в землю.

Напомним, теория о гибели Гитлера в 1945 году подтвердилась. Немецкий диктатор действительно погиб в 1945 году в своем бункере вместе с Евой Браун.

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metronews

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