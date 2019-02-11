Болгарский след в деле Скрипалей: россиянами заинтересовались в Софии

Болгарский парламент проверит информацию о покушении россиян на бизнесмена Гебрева

Дом Скрипалей в Солсбери. Фото: AFP

Болгарский след в деле Скрипалей: россиянами заинтересовались в Софии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/dcc/b60/5c3dccb604440.jpg 2019-02-11T04:20:00+02:00 Евросоюз Болгарский парламент проверит информацию о покушении россиян на бизнесмена Гебрева

Болгарская парламентская комиссия по контролю над службами безопасности заслушает экспертов о болгарском следе фигуранта по делу Солсбери. Об этом в интервью телеканалу БиТиВи сообщил председатель парламентской группы правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цветан Цветанов.

"Когда подобная информация появляется в определенных СМИ, совершенно нормально и закономерно, чтобы парламент получил (объективную) информацию от компетентных органов. Поэтому в четверг состоится встреча членов комиссии с представителями соответствующих спецслужб. Убежден, что действуя подобным образом, мы сможем ограничить спекуляции по этой теме, сможем говорить по существу и о взаимодействии, которое имеем с нашими европейскими партнерами", – сказал Цветанов.

Он пояснил, что сначала необходимо разобраться с датами инцидента и периодами, когда подозреваемый посещал и Болгарию, и Великобританию.

"Если будет совпадение со случаем Гебрева, то тогда действительно появляется много интересных вопросов, которые можно задать, но отвечать на них должны компетентные органы", - добавил Цветанов, отказавшись, со ссылкой на конфиденциальность информации, отвечать на дополнительные вопросы.

Ранее сообщалось, что кроме экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с дочерью и британской пары жертвой яда чуть не стал болгарский бизнесмен. О покушении, совершенном четыре года назад российскими спецслужбами на Емельяна Гебрева и его сына, сообщает независимое исследовательское агентство Belling cat.

По их данным, россияне пытались ликвидировать болгарского бизнесмена, чтобы отобрать у него военное предприятие, и потому, что продавал оружие Украина.

Как сообщается, к покушению на Гебрева был причастен сотрудник ГРУ Сергей Федотов, которого в прошлом году видели в Великобритании, когда отравили семью Скрипалей.

Ранее сообщалось, что третий агент российских спецслужб под вымышленным именем Сергей Федотов, которого подозревают в отравлении Скрипаля, остался в Великобритании после покушения.

Как сообщалось,британская прокуратура возлагает ответственность за отравление на оперативников ГРУ Анатолия Чепигу (известного также как "Руслан Боширов") и Александра Мишкина ("Александр Петров").

Кроме того, ранее британский премьер Тереза Мэй прямо заявляла о том, что именно президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипалей, ведь именно "его правительство контролирует, финансирует и направляет военную разведку, ГРУ через свое Министерство обороны".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Болгарский след в деле Скрипалей: россиянами заинтересовались в Софии". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...