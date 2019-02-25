Brexit могут перенести на 2021 год: названа причина

Отсрочка возможна, если об этом попросит Лондон

Фото: AFP

Brexit могут перенести на 2021 год: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/410/3e3/5c64103e30350.jpg 2019-02-25T10:28:00+02:00 Евросоюз Отсрочка возможна, если об этом попросит Лондон

Выход Великобритании из ЕС могут отложить до 2021 года. Такой вариант рассматривают высокопоставленные чиновники Европейского союза, сообщает The Guardian.

На данный момент Brexit планируют на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц. По данным издания, Брюссель изучает вариант замены этого периода на отсрочку выхода Британии из ЕС.

Отмечено, что отсрочка Brexit может дать время Великобритании и ЕС разработать правила для будущих отношений. Кроме того, она поможет обойти "бэкстоп", который предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем.

Как сообщает издание, за перенос Brexit выступают глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр. Кроме того, представители дипломатических кругов ЕС в последние недели неоднократно утверждали, что проголосуют за отсрочку Brexit, если Лондон попросит об этом и выкажет готовность внести изменения в планы по выходу из Евросоюза.

Мы также писали, что на следующей неделе Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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