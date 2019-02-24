В Британии предложат провести второй референдум о Brexit

Предложение может быть внесено уже на следующей неделе

Фото: AFP

В Британии предложат провести второй референдум о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e6/024/5c45e6024b327.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e6/024/5c45e6024b327.jpg 2019-02-24T01:04:00+02:00 Евросоюз Предложение может быть внесено уже на следующей неделе

Лидер Либерал-демократической партии Великобритании Винс Кейбл заявил, что его партия на следующей неделе внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.

Об этом сообщает Independent.

"Лидер либерал-демократов сэр Винс Кейбл сказал, что его партия на следующей неделе сделает новую попытку дать парламентариям возможность поддержать второй референдум по Brexit", – говорится в сообщении.

Кейбл призвал членов новой независимой парламентской группы поддержать его инициативу, направленную на организацию нового голосования граждан.

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Сейчас не известно, какая фракция поддержит инициативу о новом референдуме в среду, когда депутаты будут иметь еще одну возможность подать альтернативные предложения по следующим шагам в процессе Brexit. Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Недавно министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе. Между тем, жители Великобритании поддались панике в преддверии выхода страны из Европейского Союза. Граждане делают огромные запасы продуктов и медикаментов, буквально снося с прилавков макароны, соусы и консервы.

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