Британцев накрыла волна паники из-за Brexit

Жители страны скупают все подряд – от продуктов до таблеток

Британцев накрыла волна паники из-за Brexit 2019-02-23T08:12:00+02:00 Евросоюз Жители страны скупают все подряд - от продуктов до таблеток

Жители Великобритании поддались панике в преддверии выхода страны из Европейского Союза. Граждане делают огромные запасы продуктов и медикаментов, буквально снося с прилавков макароны, соусы и консервы.

Домохозяйка из Ливерпуля Ирен Хьюз боится, что Brexit приведет к дефициту продуктов, а потому каждую неделю закупает продукты длительного хранения.

"Готовлюсь. Постоянно что-то покупаю. И так будет до тех пор, пока мы окончательно не поймем, что ждет нас впереди. Мы боимся, что останемся без свежих овощей и фруктов или без других продуктов, которые нам привозят с европейского континента", – делится опасениями Ирен.

Три года назад британцы проголосовали за выход из Европейского Союза. Они ожидали, что процедура пройдет безболезненно, но Лондон и Брюссель до сих пор не могут согласовать "дорожную карту" Brexit. Самые болезненные вопросы – товарооборот, разведение банковской системы и будущее границы с Ирландией.

"Если это не решить, состоится неурегулированный выход Великобритании из Евросоюза, что будет нести катастрофические последствия для экономики и общества страны, а также ударит по Европе", – заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

До Brexit остается пять недели, но уже сегодня четверть населения Великобритании запасается продуктами и предметами первой необходимости.

"Хоть у нас и работает много фармацевтических компаний, которые сами производят лекарства, но нам нужны определенные ингредиенты для препаратов. Что тогда делать людям, которые не могут жить без таблеток?" – волнуется Ирен Хьюз.

Из-за выхода из ЕС растеряны и в Шотландии. Здесь в свое время поддержали Лондон, надеясь на расширение автономии. Но никаких переговоров на этот счет так и не состоялось.

"Что прикажете делать молодым гражданам Шотландии, которые из-за Brexit будут лишены права и возможности жить, работать и путешествовать по всему европейскому континенту?", – возмущен представитель Шотландии в парламенте Великобритании Пит Вишарт.

Теоретически Великобритания может ненадолго отстрочить выход и ЕС. Но для этого нужно официально обратиться с просьбой к Евросоюзу, на что, как считают британцы, английские консерваторы вряд ли согласятся. Впрочем, группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Конесрвативной партии уже предупредила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, что они собираются выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Brexit намечен на 29 марта 2019 года. Недавно министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что переговоры по выходу страны из ЕС находятся на решающем этапе.

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