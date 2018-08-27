Британцу, отравившемуся "Новичком", снова стало хуже – СМИ

Сегодня, 11:11

Врачи подозревают у него менингит, также он не может двигать руками и ногами

Фото: AFP
Фото: AFP

Британцу Чарльзу Роули, который отравился нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, стало хуже в больнице, куда его повторно доставили 18 августа. Об этом заявил его брат Мэттью Роули в интервью Mirror.

Мэттью Роули заявил, что врачи подозревают у его брата менингит и что он не может двигать руками и ногами. В больнице не дают официальных комментариев о состоянии здоровья пациента.

"Я только что говорил с ним по телефону. Судя по его голосу, ему стало хуже. Он сказал, что не может пошевелить руками и ногами и что у него в глазах по-прежнему двоится. Ему трудно говорить, он чувствует себя больным и с трудом ест", – сказал Роули.

Чарли Роули находится в отделения интенсивной терапии в больнице города Солсбери, его лечат антибиотиками и делают анализы крови.

Мэттью Роули считает, что его брат мог подхватить тяжелую болезнь из-за того, что его организм сильно ослаб после месяца лечения от последствий отравления "Новичком".

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество
Великобритания, отравление, новичок, Эймсбери

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Австралия ждет объяснений. Фото из открытых источников

Новое отравление в Великобритании: Австралия решила вмешаться

10 Июля, 12:52

Министерство иностранных дел Австралии обратилось к России

Евросоюз

Новое отравление "Новичком" в Великобритании. Фото: AFP

"Получила большую дозу": полиция раскрыла детали смертельного отравления "Новичком"

10 Июля, 09:31

В настоящий момент полиция продолжает искать зараженный контейнер, который, по их мнению, пара брала в руки
Загрузка...

Евросоюз

Фото: AFP

Погибшая в Эймсбери сама побрызгалась "Новичком"

18 Июля, 13:50

Женщина сбрызнула свои запястья "парфюмом", который нашла во время прогулки

Евросоюз

фото theguardian.com

Отравление "Новичком" в Эймсбери: один из пострадавших пришел в сознание

10 Июля, 20:10

45-летний Роули по-прежнему находится в критическом состоянии, отметили врачи
Загрузка...