Британские истребители перехватили над Черным морем российские Су-24

Шесть российских бомбардировщиков были перехвачены у границ НАТО

Королевские военно-воздушные силы Великобритании 15 августа сообщили о перехвате шести российских тактических бомбардировщиков Су-24 в небе над Черным морем вблизи границ НАТО.

В сообщении говорится, что на перехват российским бомбардировщикам 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии истребители Eurofighter Typhoon ("Еврофайтер Тайфун") ВВС Великобритании.

При приближении британских истребителей самолеты ВВС РФ повернули в сторону Крымского полуострова, оккупированного Россией, подчеркивается в сообщении. Также королевские военно-воздушные силы Британии отмечают повышенную активность российской военной авиации в этом районе в ночь накануне перехвата.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Отметим, аналогичный инцидент с участием российских Су-24 и британских Eurofighter Typhoon в данном регионе произошел в конце июля.

А недавно истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты в районе Балтии В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.

Ранее британские истребители "Тайфун" поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.