Британские самолеты перехватили российский "Су-24" у границ НАТО

Вчера, 14:44

Самолет РФ приближался к границам воздушного пространства альянса 

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia

Над Черным морем британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух для сопровождения  российского бомбардировщика "Су-24".

Самолеты вылетели с румынской военно-воздушной базы после сигнала о том, что над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО. 

Совсем недавно истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты.  В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.

Ранее британские истребители "Тайфун" поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.

Как сообщалось, в марте 2018 года два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России.
Россия, Румыния, НАТО, истребитель, перехват
Источник:

ТАСС

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