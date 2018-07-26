Британские самолеты перехватили российский "Су-24" у границ НАТО

Над Черным морем британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух для сопровождения российского бомбардировщика "Су-24".

Самолеты вылетели с румынской военно-воздушной базы после сигнала о том, что над акваторией западной части Черного моря Су-24 стал приближаться к границам воздушного пространства НАТО.

Совсем недавно истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты. В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.

Ранее британские истребители "Тайфун" поднялись над Черным морем для того, чтобы сопроводить российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 вблизи базы НАТО.

Как сообщалось, в марте 2018 года два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России.