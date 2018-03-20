"Убийца подлодок" и самолеты-разведчики НАТО пощекотали россиянам нервы на Балтике

Западные соседи России пристально следят за акваторией Балтийского моря и приграничными регионами РФ. Поэтому в понедельник, 19 марта, два американских самолета, самолеты Германии, Дании и командования НАТО, а также два самолета Швеции одновременно провели многочасовые разведывательные полеты вблизи сухопутных и морских границ России, сообщают западные авиационные ресурсы.

По их сведениям, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным EXTOL44, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, днем совершал длительной полет вдоль сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Одновременно у морских границ области на Балтике осуществляли разведывательные полеты патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon c бортовым номером 168437 (их называют "убийцами подлодок". – Ред.), ВМС Германии P-3C Orion бортовым номером 60+02, датский CL60, а также самолеты ВВС Швеции Gulfstream 4 и SAAB 340. Временами американские и германские самолеты приближались к российским берегам на расстояние приблизительно 30 км.

Тем временем самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90448 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, днем, встав в круг над востоком Эстонии к северу от города Тарту, в течение более трех часов летал вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, 15 марта, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS совершил разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей России.

А недавно два американских самолета-разведчика над побережьем оккупированного Россией Крыма осуществили комплексную разведку.