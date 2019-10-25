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Британские ученые создали пугающую модель офисного работника: видео

25 октября, 18:49

Явно болезненно выглядящая фигура из воска призвана побуждать людей к активности

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Британские исследователи наглядно продемонстрировали, что делает с человеком работа в офисе. Они создали Эмму. Это восковая фигура вашего офисного коллеги из будущего. У женщины, которая проработала 20 лет на сидячей работе за компьютером, бледное лицо, проблемы со спиной, лишний вес, варикоз и больные глаза. Чтобы сформировать сборный образ исследователи опросили три тысячи человек во Франции, Германии и Великобритании, которые проводят за рабочим столом от семи до девяти часов в день. По замыслу ученых, Эмма должна побуждать людей больше двигаться и делать перерывы.

Уилл Хиоп, исследователь и разработчик модели:

"В офисе есть четыре фактора опасности. Во-первых, это именно рабочее место, во-вторых, офисная среда – качество воздуха и так далее. В-третьих это сама работа – стрессы и проблемы. И, наконец, наш образ жизни – что мы делаем не только на работе, но вне ее".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть. Ведь одна из бед офисной работы – отсутствие возможности питаться здорово и полезно. Диетологи утверждают, что полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.

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работа офис рабочее место образ жизни лишний вес варикоз восковая фигура

Источник: Сегодня

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