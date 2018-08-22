Британские ВВС перехватили российские истребители над Черным морем

"Тайфуны" вылетели с румынской базы вблизи Констанцы, чтобы перехватить два подозрительных российских самолета Су-30

Два британских истребителя "Тайфун" были подняты с базы в Румынии для перехвата двух российских истребителей, которые приблизились к воздушному пространству НАТО над Черным морем. Об этом сообщают британские ВВС, передает Reuters.

"Тайфуны" вылетели с румынской базы вблизи Констанцы, чтобы перехватить два подозрительных российских самолета Су-30, говорится в заявлении.

На авиабазе в Румынии дислоцированы четыре британских "Тайфуна".

"Еврофайтер Тайфун" – европейский многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Всего на румынской авиабазе "Михаил Когелничану" дислоцированы четыре британских "Тайфуна". Отметим, аналогичный инцидент с участием российских Су-24 и британских Eurofighter Typhoon в данном регионе произошел в конце июля.

А недавно истребители НАТО пять раз сопровождали российские военные самолеты в районе Балтии В сообщении говорится, что дежурящие на литовской авиабазе Зокняй истребители ВВС Португалии и Испании для сопровождения российских самолетов Ил-20 и Ан-26 поднимались в воздух 16, 17 и 20 июля, в том числе 16 и 20 июля – дважды.Британские ВВС перехватиили