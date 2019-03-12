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Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit

Сегодня, 21:38

У Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit

Фото: AFP
Британский парламент повторно отверг проект соглашения с ЕС о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/80a/9a0/5c880a9a0f8aa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/80a/9a0/5c880a9a0f8aa.jpg Евросоюз У Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit

Британские депутаты вновь отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время голосования, состоявшегося во вторник в Палате общин, 391 депутат отклонил проект соглашения, внесенный в нижнюю палату парламента премьер-министром Терезой Мэй, поддержали его 242 народных избранника. В январе перевес противников сделки составил 230 голосов.

Таким образом, всего за 17 дней до даты официального "развода" с Евросоюзом, у Лондона и Брюсселя до сих пор нет четко оговоренных условий Brexit. Ранее Мэй пообещала, что в случае, если депутаты отвергнут сделку, что и произошло, то уже 13 марта они смогут проголосовать по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем. В том случае если депутаты выступят и против такого сценария, то 14 марта они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза с 29 марта на более поздний срок.

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В понедельник Мэй неожиданно оправилась в Страсбург, там у нее была запланирована встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

СМИ сообщали, что перед поездкой Мэй позвонила Юнкеру и сообщила, что у нее есть предложение по Brexit. Также СМИ сообщали, что правительство Мэй отвергло предложение Брюсселя, которое могло бы помочь ему заручится поддержкой депутатов на голосовании во вторник.

Текущее голосование может оказаться не последним для британской палаты общин. Так, если Мэй увидит, что проиграла в парламенте с небольшим отрывом, она может попросить у Брюсселя техническую задержку Brexit, чтобы провести третье голосование, отмечает телеканал BBC.

Ранее в британском парламенте заговорили о переносе Brexit. А население страны уже начало паниковать:

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Тег Великобритания, ЕС, депутаты, парламент, голосование, Brexit

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Источник:

ТАСС

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