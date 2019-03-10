В британском парламенте заговорили о переносе Brexit

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit

Фото: Getty Images

В британском парламенте заговорили о переносе Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/47c/8e4/5c747c8e4c680.jpg 2019-03-10T12:58:00+02:00 Евросоюз 12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit

Идея переноса даты выхода Великобритании из Евросоюза на три месяца является реализуемой. Об этом в воскресенье в эфире телеканал Sky News заявил теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.

"Из дискуссий, в которых я участвовал в Брюсселе, кажется очевидным, что отсрочка (Brexit) на срок около трех месяцев, скорее всего, выполнима", – сказал он.

По его словам, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представит 12 марта в парламенте "точно такую же сделку", которая была уже отвернута Палатой общин в январе. Стармер также отметил, что перенос даты Brexit является "вынужденной мерой", а не "предпочтительным выбором".

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.

12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.

Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.