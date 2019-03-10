В британском парламенте заговорили о переносе Brexit
12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit
Идея переноса даты выхода Великобритании из Евросоюза на три месяца является реализуемой. Об этом в воскресенье в эфире телеканал Sky News заявил теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер.
"Из дискуссий, в которых я участвовал в Брюсселе, кажется очевидным, что отсрочка (Brexit) на срок около трех месяцев, скорее всего, выполнима", – сказал он.
По его словам, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй представит 12 марта в парламенте "точно такую же сделку", которая была уже отвернута Палатой общин в январе. Стармер также отметил, что перенос даты Brexit является "вынужденной мерой", а не "предпочтительным выбором".
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в очередной раз призвала парламент поддержать ее соглашение с ЕС по выходу страны из блока, поскольку в противном случае Brexit вообще может никогда не произойти.
12 марта в британском парламенте должно состояться очередное голосование за соглашение правительства с ЕС о Brexit. Если Тереза Мэй не получит в парламенте большинство для ратификации соглашения, то в следующие два дня Палата общин сможет проголосовать за выход из блока без соглашения или перенос Brexit, который запланирован на 29 марта.
Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.
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