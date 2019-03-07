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Брюссель установил Лондону дедлайн для нового решения по Brexit

Сегодня, 17:19

Ранее на этой недели переговоры по Brexit между ЕС и Британией ни к чему не привели

Фото: AFP
Брюссель установил Лондону дедлайн для нового решения по Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/8ce/fa1/5c78cefa12746.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/8ce/fa1/5c78cefa12746.jpg Евросоюз Ранее на этой недели переговоры по Brexit между ЕС и Британией ни к чему не привели

Руководители ЕС дают Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit. Об этом сообщает Mirror Online.

Как отмечается, время истекает после того, как ранее на этой недели переговоры ни к чему не привели .

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit. 

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, Евросоюз, Brexit

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