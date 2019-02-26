Лейбористская партия Британии выступила за новый референдума о Brexit

Британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС

Фото: AFP

Лейбористская партия Британии выступила за новый референдума о Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/4ef/c61/5c74efc618c43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/4ef/c61/5c74efc618c43.jpg 2019-02-26T09:51:00+02:00 Евросоюз Британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС

Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit. Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин, сообщает Reuters.

Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Лейбористы заявили, что внесут поправку, которая призывает правительство внести их предложения по Brexit. К ним, в частности, входят постоянный таможенный союз с ЕС и тесная связь с единым рынком блока.

"Если парламент отклонит наш план, то Лейбористская партия выполнит обещание, которое мы дали на нашей ежегодной конференции, и поддержит всенародный опрос", - заявил представитель Лейбористской партии Кейр Стармер.

Ожидается, что парламент не поддержит план Лейбористской партии по Brexit. Также остается неясным, есть ли в парламенте большинство в пользу проведения второго референдума.

Ранее мы писали, что Либерал-демократическая партия Великобритании внесет в парламент предложение об организации второго референдума по Brexit.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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